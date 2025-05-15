CotationsSections
CRNC: Cerence Inc

12.49 USD 0.83 (7.12%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRNC a changé de 7.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.36 et à un maximum de 12.74.

Suivez la dynamique Cerence Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.36 12.74
Range Annuel
2.56 27.50
Clôture Précédente
11.66
Ouverture
11.58
Bid
12.49
Ask
12.79
Plus Bas
11.36
Plus Haut
12.74
Volume
5.731 K
Changement quotidien
7.12%
Changement Mensuel
22.93%
Changement à 6 Mois
60.13%
Changement Annuel
300.32%
