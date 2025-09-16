FiyatlarBölümler
CRM: Salesforce Inc

247.05 USD 2.74 (1.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRM fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.35 ve Yüksek fiyatı olarak 247.20 aralığında işlem gördü.

Salesforce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
243.35 247.20
Yıllık aralık
229.62 368.87
Önceki kapanış
244.31
Açılış
246.02
Satış
247.05
Alış
247.35
Düşük
243.35
Yüksek
247.20
Hacim
11.283 K
Günlük değişim
1.12%
Aylık değişim
-3.05%
6 aylık değişim
-7.97%
Yıllık değişim
-9.84%
21 Eylül, Pazar