CRM: Salesforce Inc
242.17 USD 2.88 (1.20%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRM de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.40, mientras que el máximo ha alcanzado 243.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Salesforce Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRM News
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- CrowdStrike presenta el sistema Threat AI para automatizar flujos de trabajo de inteligencia
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de CrowdStrike a 450 dólares desde 430 dólares
- Piper Sandler mejora calificación de Workday por inversiones en IA
- Piper Sandler upgrades Workday stock rating to Neutral on AI investments
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- Does Palantir face a new threat from Salesforce? Software giants clash over lucrative government contracts.
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Wall Street abre mixto y casi plano con todas las miradas puestas en TikTok y la Fed
- CrowdStrike se asocia con gigantes tecnológicos para mejorar seguridad de IA
- Dyna Robotics recauda $120 millones, valoración supera $600 millones
- Salesforce: March 2020 Valuation Flashback (NYSE:CRM)
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Salesforce's Data Cloud Adoption Jumps 140%: Will It Aid Sales Growth?
- Salesforce: Undervalued AI Play, Overlooked Heading Into Dreamforce (NYSE:CRM)
- If You'd Invested $1,000 in Salesforce (CRM) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- 5 Dividend Stocks Perfect for Gen Z Investors
- Salesforce: AI ROI Still Falls Short Of Expectations (NYSE:CRM)
Rango diario
239.40 243.00
Rango anual
229.62 368.87
- Cierres anteriores
- 239.29
- Open
- 239.84
- Bid
- 242.17
- Ask
- 242.47
- Low
- 239.40
- High
- 243.00
- Volumen
- 17.389 K
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- -4.96%
- Cambio a 6 meses
- -9.79%
- Cambio anual
- -11.62%
