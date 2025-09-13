CotizacionesSecciones
CRM: Salesforce Inc

242.17 USD 2.88 (1.20%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRM de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.40, mientras que el máximo ha alcanzado 243.00.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRM News

Rango diario
239.40 243.00
Rango anual
229.62 368.87
Cierres anteriores
239.29
Open
239.84
Bid
242.17
Ask
242.47
Low
239.40
High
243.00
Volumen
17.389 K
Cambio diario
1.20%
Cambio mensual
-4.96%
Cambio a 6 meses
-9.79%
Cambio anual
-11.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B