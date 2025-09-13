Währungen / CRM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRM: Salesforce Inc
244.31 USD 2.14 (0.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRM hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.95 bis zu einem Hoch von 247.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Salesforce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRM News
- NOW's New Zurich Release to Boost AI Adoption: A Sign of More Upside?
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- CrowdStrike Jumps 10% as Jefferies Boosts Price Target On AI Momentum
- Bandwidth stock maintains Market Outperform rating at JMP on enterprise growth
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Informatica: Vertriebsvorstand verkauft Aktien im Wert von 252.633 US-Dollar
- CrowdStrike stellt KI-System "Threat AI" zur Automatisierung von Sicherheits-Workflows vor
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- Mizuho hebt Kursziel für CrowdStrike auf 450 US-Dollar an, bleibt aber bei "Neutral"
- Piper Sandler upgrades Workday stock rating to Neutral on AI investments
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- Does Palantir face a new threat from Salesforce? Software giants clash over lucrative government contracts.
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Salesforce-Aktie: Dieser Rückgang ist eine Nachkaufchance!
- CrowdStrike kooperiert mit Tech-Giganten zur Absicherung von KI-Systemen
- Dyna Robotics sammelt 120 Millionen Dollar ein – Bewertung steigt auf über 600 Millionen Dollar/n
- Salesforce: March 2020 Valuation Flashback (NYSE:CRM)
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Salesforce's Data Cloud Adoption Jumps 140%: Will It Aid Sales Growth?
- Salesforce: Undervalued AI Play, Overlooked Heading Into Dreamforce (NYSE:CRM)
- If You'd Invested $1,000 in Salesforce (CRM) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Palantir: Wie lange geht der Wahnsinn noch weiter?
- 5 Dividend Stocks Perfect for Gen Z Investors
Tagesspanne
242.95 247.29
Jahresspanne
229.62 368.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 242.17
- Eröffnung
- 244.48
- Bid
- 244.31
- Ask
- 244.61
- Tief
- 242.95
- Hoch
- 247.29
- Volumen
- 16.049 K
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- -4.12%
- 6-Monatsänderung
- -8.99%
- Jahresänderung
- -10.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K