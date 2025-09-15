통화 / CRM
CRM: Salesforce Inc
247.05 USD 2.74 (1.12%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRM 환율이 오늘 1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 243.35이고 고가는 247.20이었습니다.
Salesforce Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CRM News
- How ServiceTitan Is Rewiring Skilled Trades For The Digital Age
- SNOW Rides on Enterprise AI Adoption: Can the Growth Continue?
- 세일즈포스, 애브비 CRM 선정으로 제약업계 3번째 쾌거
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- Salesforce Inc. (CRM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- NOW's New Zurich Release to Boost AI Adoption: A Sign of More Upside?
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- CrowdStrike Jumps 10% as Jefferies Boosts Price Target On AI Momentum
- Bandwidth stock maintains Market Outperform rating at JMP on enterprise growth
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- CrowdStrike Holdings 목표 주가, Mizuho에서 450달러로 상향
- 워크데이, AI 투자 힘입어 투자의견 ‘중립’으로 상향
- Piper Sandler upgrades Workday stock rating to Neutral on AI investments
- 세일즈포스(CRM.N), AI 기반 방위사업 강화…’미션포스’ 신설
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- Does Palantir face a new threat from Salesforce? Software giants clash over lucrative government contracts.
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- 크라우드스트라이크, AI 보안 업체 Pangea 인수...플랫폼 확장
- 캐시 우드와 댄 아이브스가 공통적으로 보유한 11가지 AI 주식
- 삼성·LG, 美 AI 휴머노이드 로봇 스타트업 ’다이나 로보틱스’ 투자
- Dyna Robotics, 1억 2천만 달러 투자 유치… 기업 가치 8,000억 원 돌파
- Salesforce: March 2020 Valuation Flashback (NYSE:CRM)
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
일일 변동 비율
243.35 247.20
년간 변동
229.62 368.87
- 이전 종가
- 244.31
- 시가
- 246.02
- Bid
- 247.05
- Ask
- 247.35
- 저가
- 243.35
- 고가
- 247.20
- 볼륨
- 11.283 K
- 일일 변동
- 1.12%
- 월 변동
- -3.05%
- 6개월 변동
- -7.97%
- 년간 변동율
- -9.84%
