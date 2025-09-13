Moedas / CRM
CRM: Salesforce Inc
242.17 USD 2.88 (1.20%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRM para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 239.40 e o mais alto foi 243.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Salesforce Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRM Notícias
- Bandwidth stock maintains Market Outperform rating at JMP on enterprise growth
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- CrowdStrike revela sistema Threat AI para automatizar fluxos de inteligência
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- Preço-alvo da CrowdStrike elevado para US$ 450 pela Mizuho
- Piper Sandler upgrades Workday stock rating to Neutral on AI investments
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- Does Palantir face a new threat from Salesforce? Software giants clash over lucrative government contracts.
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Startup de robótica Figure é avaliada em US$39 bilhões em rodada de financiamento
- CrowdStrike faz parceria com gigantes da tecnologia para aprimorar segurança de IA
- Dyna Robotics capta US$ 120 milhões e avaliação supera US$ 600 milhões
- Salesforce: March 2020 Valuation Flashback (NYSE:CRM)
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Salesforce's Data Cloud Adoption Jumps 140%: Will It Aid Sales Growth?
- Salesforce: Undervalued AI Play, Overlooked Heading Into Dreamforce (NYSE:CRM)
- If You'd Invested $1,000 in Salesforce (CRM) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- 5 Dividend Stocks Perfect for Gen Z Investors
- Salesforce: AI ROI Still Falls Short Of Expectations (NYSE:CRM)
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- IA é realmente uma benção para toda a indústria de TI, ou também pode ser uma maldição?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Palantir's 100x Revenue Multiple 'Inspired' Billionaire Marc Benioff, Maybe CRM Is 'Not Charging Enough,' Says Salesforce CEO - Goldman Sachs Group (NYSE:GS), Salesforce (NYSE:CRM)
Faixa diária
239.40 243.00
Faixa anual
229.62 368.87
- Fechamento anterior
- 239.29
- Open
- 239.84
- Bid
- 242.17
- Ask
- 242.47
- Low
- 239.40
- High
- 243.00
- Volume
- 19.236 K
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- -4.96%
- Mudança de 6 meses
- -9.79%
- Mudança anual
- -11.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh