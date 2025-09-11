Валюты / CRM
CRM: Salesforce Inc
239.29 USD 3.24 (1.34%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRM за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 237.24, а максимальная — 242.68.
Следите за динамикой Salesforce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
237.24 242.68
Годовой диапазон
229.62 368.87
- Предыдущее закрытие
- 242.53
- Open
- 242.53
- Bid
- 239.29
- Ask
- 239.59
- Low
- 237.24
- High
- 242.68
- Объем
- 16.943 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -6.09%
- 6-месячное изменение
- -10.86%
- Годовое изменение
- -12.67%
