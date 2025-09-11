КотировкиРазделы
CRM: Salesforce Inc

239.29 USD 3.24 (1.34%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRM за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 237.24, а максимальная — 242.68.

Следите за динамикой Salesforce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
237.24 242.68
Годовой диапазон
229.62 368.87
Предыдущее закрытие
242.53
Open
242.53
Bid
239.29
Ask
239.59
Low
237.24
High
242.68
Объем
16.943 K
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
-6.09%
6-месячное изменение
-10.86%
Годовое изменение
-12.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.