Dövizler / CRI
CRI: Carter's Inc
31.26 USD 0.54 (1.70%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRI fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.91 ve Yüksek fiyatı olarak 31.84 aralığında işlem gördü.
Carter's Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRI haberleri
Günlük aralık
30.91 31.84
Yıllık aralık
23.38 68.69
- Önceki kapanış
- 31.80
- Açılış
- 31.78
- Satış
- 31.26
- Alış
- 31.56
- Düşük
- 30.91
- Yüksek
- 31.84
- Hacim
- 1.714 K
- Günlük değişim
- -1.70%
- Aylık değişim
- 10.65%
- 6 aylık değişim
- -23.51%
- Yıllık değişim
- -51.83%
21 Eylül, Pazar