CRI
CRI: Carter's Inc
31.26 USD 0.54 (1.70%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRI 환율이 오늘 -1.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.91이고 고가는 31.84이었습니다.
Carter's Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
30.91 31.84
년간 변동
23.38 68.69
- 이전 종가
- 31.80
- 시가
- 31.78
- Bid
- 31.26
- Ask
- 31.56
- 저가
- 30.91
- 고가
- 31.84
- 볼륨
- 1.714 K
- 일일 변동
- -1.70%
- 월 변동
- 10.65%
- 6개월 변동
- -23.51%
- 년간 변동율
- -51.83%
20 9월, 토요일