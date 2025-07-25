CotizacionesSecciones
CRI
CRI: Carter's Inc

31.35 USD 0.40 (1.26%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRI de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.19, mientras que el máximo ha alcanzado 33.06.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Carter's Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
31.19 33.06
Rango anual
23.38 68.69
Cierres anteriores
31.75
Open
32.07
Bid
31.35
Ask
31.65
Low
31.19
High
33.06
Volumen
1.807 K
Cambio diario
-1.26%
Cambio mensual
10.97%
Cambio a 6 meses
-23.29%
Cambio anual
-51.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B