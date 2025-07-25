Валюты / CRI
CRI: Carter's Inc
31.75 USD 0.43 (1.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRI за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.70, а максимальная — 31.85.
Следите за динамикой Carter's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRI
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Steven Madden (SHOO) Up 21.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Carter’s declares $0.25 quarterly dividend payable in September
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's (CRI)
- JPMorgan and Carter's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's Inc. (CRI)
- 1 Company Who Recently Cut Its Dividend By 69%, And 1 Who Could Cut In The Near Future
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Carter's Q2 Results Were Not Good, And Tariffs' Impact Is Still Incoming (NYSE:CRI)
- UBS lowers Carter’s stock price target to $26 on disappointing earnings
- Carter's: Going Against The Market's Narrative As Sales Turn (NYSE:CRI)
- Carter's, Inc. (CRI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Carter’s Q2 2025 earnings miss expectations
- Carter’s Q2 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge amid tariff concerns
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Carter's Posts 3.7 Percent Gain in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Carter's Q2 Earnings - Carter's (NYSE:CRI)
- Carter’s Inc stock hits 52-week low at 25.55 USD
Дневной диапазон
30.70 31.85
Годовой диапазон
23.38 68.69
- Предыдущее закрытие
- 31.32
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.75
- Ask
- 32.05
- Low
- 30.70
- High
- 31.85
- Объем
- 2.185 K
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 12.39%
- 6-месячное изменение
- -22.31%
- Годовое изменение
- -51.07%
