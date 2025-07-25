货币 / CRI
CRI: Carter's Inc
31.68 USD 0.07 (0.22%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRI汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.58和高点33.06进行交易。
关注Carter's Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRI新闻
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Steven Madden (SHOO) Up 21.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Carter’s declares $0.25 quarterly dividend payable in September
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's (CRI)
- JPMorgan and Carter's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's Inc. (CRI)
- 1 Company Who Recently Cut Its Dividend By 69%, And 1 Who Could Cut In The Near Future
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Carter's Q2 Results Were Not Good, And Tariffs' Impact Is Still Incoming (NYSE:CRI)
- UBS lowers Carter’s stock price target to $26 on disappointing earnings
- Carter's: Going Against The Market's Narrative As Sales Turn (NYSE:CRI)
- Carter's, Inc. (CRI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Carter’s Q2 2025 earnings miss expectations
- Carter’s Q2 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge amid tariff concerns
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Carter's Posts 3.7 Percent Gain in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Carter's Q2 Earnings - Carter's (NYSE:CRI)
日范围
31.58 33.06
年范围
23.38 68.69
- 前一天收盘价
- 31.75
- 开盘价
- 32.07
- 卖价
- 31.68
- 买价
- 31.98
- 最低价
- 31.58
- 最高价
- 33.06
- 交易量
- 951
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 12.14%
- 6个月变化
- -22.49%
- 年变化
- -51.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值