CRI: Carter's Inc

31.26 USD 0.54 (1.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRI ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.91 e ad un massimo di 31.84.

Segui le dinamiche di Carter's Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.91 31.84
Intervallo Annuale
23.38 68.69
Chiusura Precedente
31.80
Apertura
31.78
Bid
31.26
Ask
31.56
Minimo
30.91
Massimo
31.84
Volume
1.714 K
Variazione giornaliera
-1.70%
Variazione Mensile
10.65%
Variazione Semestrale
-23.51%
Variazione Annuale
-51.83%
