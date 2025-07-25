Valute / CRI
CRI: Carter's Inc
31.26 USD 0.54 (1.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRI ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.91 e ad un massimo di 31.84.
Segui le dinamiche di Carter's Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRI News
Intervallo Giornaliero
30.91 31.84
Intervallo Annuale
23.38 68.69
- Chiusura Precedente
- 31.80
- Apertura
- 31.78
- Bid
- 31.26
- Ask
- 31.56
- Minimo
- 30.91
- Massimo
- 31.84
- Volume
- 1.714 K
- Variazione giornaliera
- -1.70%
- Variazione Mensile
- 10.65%
- Variazione Semestrale
- -23.51%
- Variazione Annuale
- -51.83%
20 settembre, sabato