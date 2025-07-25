Währungen / CRI
CRI: Carter's Inc
31.67 USD 0.13 (0.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRI hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.53 bis zu einem Hoch von 31.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carter's Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRI News
Tagesspanne
31.53 31.79
Jahresspanne
23.38 68.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.80
- Eröffnung
- 31.78
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Tief
- 31.53
- Hoch
- 31.79
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 12.11%
- 6-Monatsänderung
- -22.51%
- Jahresänderung
- -51.19%
