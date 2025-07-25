通貨 / CRI
CRI: Carter's Inc
31.80 USD 0.45 (1.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRIの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり31.28の安値と32.00の高値で取引されました。
Carter's Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRI News
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Steven Madden (SHOO) Up 21.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Carter’s declares $0.25 quarterly dividend payable in September
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's (CRI)
- JPMorgan and Carter's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Carter's Inc. (CRI)
- 1 Company Who Recently Cut Its Dividend By 69%, And 1 Who Could Cut In The Near Future
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Carter's Q2 Results Were Not Good, And Tariffs' Impact Is Still Incoming (NYSE:CRI)
- UBS lowers Carter’s stock price target to $26 on disappointing earnings
- Carter's: Going Against The Market's Narrative As Sales Turn (NYSE:CRI)
- Carter's, Inc. (CRI) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Carter’s Q2 2025 earnings miss expectations
- Carter’s Q2 2025 slides: Sales up 4%, but profits plunge amid tariff concerns
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Carter's Posts 3.7 Percent Gain in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Carter's Q2 Earnings - Carter's (NYSE:CRI)
1日のレンジ
31.28 32.00
1年のレンジ
23.38 68.69
- 以前の終値
- 31.35
- 始値
- 31.85
- 買値
- 31.80
- 買値
- 32.10
- 安値
- 31.28
- 高値
- 32.00
- 出来高
- 1.283 K
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- 12.57%
- 6ヶ月の変化
- -22.19%
- 1年の変化
- -50.99%
