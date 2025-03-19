Dövizler / CRESW
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.6699 USD 0.0529 (7.32%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRESW fiyatı bugün -7.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6105 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6700 aralığında işlem gördü.
Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CRESW haberleri
Günlük aralık
0.6105 0.6700
Yıllık aralık
0.4449 1.2700
- Önceki kapanış
- 0.7228
- Açılış
- 0.6105
- Satış
- 0.6699
- Alış
- 0.6729
- Düşük
- 0.6105
- Yüksek
- 0.6700
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -7.32%
- Aylık değişim
- -14.34%
- 6 aylık değişim
- -19.29%
- Yıllık değişim
- 36.71%
21 Eylül, Pazar