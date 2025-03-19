CotationsSections
Devises / CRESW
Retour à Actions

CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant

0.6699 USD 0.0529 (7.32%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRESW a changé de -7.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6105 et à un maximum de 0.6700.

Suivez la dynamique Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRESW Nouvelles

Range quotidien
0.6105 0.6700
Range Annuel
0.4449 1.2700
Clôture Précédente
0.7228
Ouverture
0.6105
Bid
0.6699
Ask
0.6729
Plus Bas
0.6105
Plus Haut
0.6700
Volume
6
Changement quotidien
-7.32%
Changement Mensuel
-14.34%
Changement à 6 Mois
-19.29%
Changement Annuel
36.71%
20 septembre, samedi