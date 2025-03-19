통화 / CRESW
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.6699 USD 0.0529 (7.32%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRESW 환율이 오늘 -7.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.6105이고 고가는 0.6700이었습니다.
Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.6105 0.6700
년간 변동
0.4449 1.2700
- 이전 종가
- 0.7228
- 시가
- 0.6105
- Bid
- 0.6699
- Ask
- 0.6729
- 저가
- 0.6105
- 고가
- 0.6700
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- -7.32%
- 월 변동
- -14.34%
- 6개월 변동
- -19.29%
- 년간 변동율
- 36.71%
20 9월, 토요일