Moedas / CRESW
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.6950 USD 0.0850 (13.93%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRESW para hoje mudou para 13.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.6950 e o mais alto foi 0.6950.
Veja a dinâmica do par de moedas Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.6950 0.6950
Faixa anual
0.4449 1.2700
- Fechamento anterior
- 0.6100
- Open
- 0.6950
- Bid
- 0.6950
- Ask
- 0.6980
- Low
- 0.6950
- High
- 0.6950
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 13.93%
- Mudança mensal
- -11.13%
- Mudança de 6 meses
- -16.27%
- Mudança anual
- 41.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh