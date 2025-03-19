Valute / CRESW
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.6699 USD 0.0529 (7.32%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRESW ha avuto una variazione del -7.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6105 e ad un massimo di 0.6700.
Segui le dinamiche di Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.6105 0.6700
Intervallo Annuale
0.4449 1.2700
- Chiusura Precedente
- 0.7228
- Apertura
- 0.6105
- Bid
- 0.6699
- Ask
- 0.6729
- Minimo
- 0.6105
- Massimo
- 0.6700
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -7.32%
- Variazione Mensile
- -14.34%
- Variazione Semestrale
- -19.29%
- Variazione Annuale
- 36.71%
