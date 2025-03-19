QuotazioniSezioni
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant

0.6699 USD 0.0529 (7.32%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRESW ha avuto una variazione del -7.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6105 e ad un massimo di 0.6700.

Segui le dinamiche di Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.6105 0.6700
Intervallo Annuale
0.4449 1.2700
Chiusura Precedente
0.7228
Apertura
0.6105
Bid
0.6699
Ask
0.6729
Minimo
0.6105
Massimo
0.6700
Volume
6
Variazione giornaliera
-7.32%
Variazione Mensile
-14.34%
Variazione Semestrale
-19.29%
Variazione Annuale
36.71%
21 settembre, domenica