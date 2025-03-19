Валюты / CRESW
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.6100 USD 0.0196 (3.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRESW за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6100, а максимальная — 0.6900.
Следите за динамикой Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRESW
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
Дневной диапазон
0.6100 0.6900
Годовой диапазон
0.4449 1.2700
- Предыдущее закрытие
- 0.5904
- Open
- 0.6300
- Bid
- 0.6100
- Ask
- 0.6130
- Low
- 0.6100
- High
- 0.6900
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 3.32%
- Месячное изменение
- -21.99%
- 6-месячное изменение
- -26.51%
- Годовое изменение
- 24.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.