CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.7228 USD 0.0278 (4.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRESW hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6701 bis zu einem Hoch von 0.7228 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRESW News
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
Tagesspanne
0.6701 0.7228
Jahresspanne
0.4449 1.2700
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6950
- Eröffnung
- 0.6701
- Bid
- 0.7228
- Ask
- 0.7258
- Tief
- 0.6701
- Hoch
- 0.7228
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 4.00%
- Monatsänderung
- -7.57%
- 6-Monatsänderung
- -12.92%
- Jahresänderung
- 47.51%
