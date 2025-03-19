KurseKategorien
Währungen / CRESW
Zurück zum Aktien

CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant

0.7228 USD 0.0278 (4.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRESW hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6701 bis zu einem Hoch von 0.7228 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRESW News

Tagesspanne
0.6701 0.7228
Jahresspanne
0.4449 1.2700
Vorheriger Schlusskurs
0.6950
Eröffnung
0.6701
Bid
0.7228
Ask
0.7258
Tief
0.6701
Hoch
0.7228
Volumen
4
Tagesänderung
4.00%
Monatsänderung
-7.57%
6-Monatsänderung
-12.92%
Jahresänderung
47.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K