CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant

0.7228 USD 0.0278 (4.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRESWの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6701の安値と0.7228の高値で取引されました。

Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.6701 0.7228
1年のレンジ
0.4449 1.2700
以前の終値
0.6950
始値
0.6701
買値
0.7228
買値
0.7258
安値
0.6701
高値
0.7228
出来高
4
1日の変化
4.00%
1ヶ月の変化
-7.57%
6ヶ月の変化
-12.92%
1年の変化
47.51%
