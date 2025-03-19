通貨 / CRESW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRESW: Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrant
0.7228 USD 0.0278 (4.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRESWの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6701の安値と0.7228の高値で取引されました。
Cresud S.A.C.I.F. y A. - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRESW News
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
1日のレンジ
0.6701 0.7228
1年のレンジ
0.4449 1.2700
- 以前の終値
- 0.6950
- 始値
- 0.6701
- 買値
- 0.7228
- 買値
- 0.7258
- 安値
- 0.6701
- 高値
- 0.7228
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 4.00%
- 1ヶ月の変化
- -7.57%
- 6ヶ月の変化
- -12.92%
- 1年の変化
- 47.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K