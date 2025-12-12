CRAQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi 10.1400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1400 - 10.1400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1350 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. CRAQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.1400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.87% ve USD değerlerini izler. CRAQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CRAQ hisse senedi nasıl alınır? Cal Redwood Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.1400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1400 ve Ask 10.1430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CRAQ fiyat hareketlerini takip edin.

CRAQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9200 - 10.4400 ve mevcut fiyatı 10.1400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1400 veya Ask 10.1430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 1.71% değerlerini karşılaştırır. CRAQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.4400 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9200 - 10.4400). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1350 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cal Redwood Acquisition Corp. performansını takip edin.

Cal Redwood Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1400 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9200 - 10.4400 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CRAQ fiyat hareketlerini izleyin.