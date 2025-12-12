CotaçõesSeções
CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.

10.1400 USD 0.0050 (0.05%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do CRAQ para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1400 e o mais alto foi 10.1400.

Veja a dinâmica do par de moedas Cal Redwood Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CRAQ hoje?

Hoje Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) está avaliado em 10.1400. O instrumento é negociado dentro de 10.1400 - 10.1400, o fechamento de ontem foi 10.1350, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRAQ em tempo real.

As ações de Cal Redwood Acquisition Corp. pagam dividendos?

Atualmente Cal Redwood Acquisition Corp. está avaliado em 10.1400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.87% e USD. Monitore os movimentos de CRAQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CRAQ?

Você pode comprar ações de Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) pelo preço atual 10.1400. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1400 ou 10.1430, enquanto 8 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRAQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CRAQ?

Investir em Cal Redwood Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9200 - 10.4400 e o preço atual 10.1400. Muitos comparam 0.10% e 1.71% antes de enviar ordens em 10.1400 ou 10.1430. Estude as mudanças diárias de preço de CRAQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Cal Redwood Acquisition Corp.?

O maior preço de Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) no último ano foi 10.4400. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9200 - 10.4400, e a comparação com 10.1350 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cal Redwood Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Cal Redwood Acquisition Corp.?

O menor preço de Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) no ano foi 9.9200. A comparação com o preço atual 10.1400 e 9.9200 - 10.4400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRAQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRAQ?

No passado Cal Redwood Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1350 e -2.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.1400 10.1400
Faixa anual
9.9200 10.4400
Fechamento anterior
10.1350
Open
10.1400
Bid
10.1400
Ask
10.1430
Low
10.1400
High
10.1400
Volume
8
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
1.71%
Mudança anual
-2.87%
