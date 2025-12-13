CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.
今日CRAQ汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点10.1300和高点10.1500进行交易。
关注Cal Redwood Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRAQ股票今天的价格是多少？
Cal Redwood Acquisition Corp.股票今天的定价为10.1450。它在10.1300 - 10.1500范围内交易，昨天的收盘价为10.1400，交易量达到46。CRAQ的实时价格图表显示了这些更新。
Cal Redwood Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Cal Redwood Acquisition Corp.目前的价值为10.1450。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.83%和USD。实时查看图表以跟踪CRAQ走势。
如何购买CRAQ股票？
您可以以10.1450的当前价格购买Cal Redwood Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.1450或10.1480附近，而46和-0.05%显示市场活动。立即关注CRAQ的实时图表更新。
如何投资CRAQ股票？
投资Cal Redwood Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9200 - 10.4400和当前价格10.1450。许多人在以10.1450或10.1480下订单之前，会比较0.15%和。实时查看CRAQ价格图表，了解每日变化。
Cal Redwood Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cal Redwood Acquisition Corp.的最高价格是10.4400。在9.9200 - 10.4400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cal Redwood Acquisition Corp.的绩效。
Cal Redwood Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Cal Redwood Acquisition Corp.（CRAQ）的最低价格为9.9200。将其与当前的10.1450和9.9200 - 10.4400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRAQ股票是什么时候拆分的？
Cal Redwood Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1400和-2.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.1400
- 开盘价
- 10.1500
- 卖价
- 10.1450
- 买价
- 10.1480
- 最低价
- 10.1300
- 最高价
- 10.1500
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- 1.76%
- 年变化
- -2.83%