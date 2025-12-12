- 概要
CRAQ: カル・レッドウッド・アクイジション
CRAQの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1400の安値と10.1400の高値で取引されました。
カル・レッドウッド・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CRAQ株の現在の価格は？
カル・レッドウッド・アクイジションの株価は本日10.1400です。10.1400 - 10.1400内で取引され、前日の終値は10.1350、取引量は8に達しました。CRAQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
カル・レッドウッド・アクイジションの株は配当を出しますか？
カル・レッドウッド・アクイジションの現在の価格は10.1400です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.87%やUSDにも注目します。CRAQの動きはライブチャートで確認できます。
CRAQ株を買う方法は？
カル・レッドウッド・アクイジションの株は現在10.1400で購入可能です。注文は通常10.1400または10.1430付近で行われ、8や0.00%が市場の動きを示します。CRAQの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRAQ株に投資する方法は？
カル・レッドウッド・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9200 - 10.4400と現在の10.1400を考慮します。注文は多くの場合10.1400や10.1430で行われる前に、0.10%や1.71%と比較されます。CRAQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
カル・レッドウッド・アクイジションの株の最高値は？
カル・レッドウッド・アクイジションの過去1年の最高値は10.4400でした。9.9200 - 10.4400内で株価は大きく変動し、10.1350と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。カル・レッドウッド・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
カル・レッドウッド・アクイジションの株の最低値は？
カル・レッドウッド・アクイジション(CRAQ)の年間最安値は9.9200でした。現在の10.1400や9.9200 - 10.4400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRAQの動きはライブチャートで確認できます。
CRAQの株式分割はいつ行われましたか？
カル・レッドウッド・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1350、-2.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.1350
- 始値
- 10.1400
- 買値
- 10.1400
- 買値
- 10.1430
- 安値
- 10.1400
- 高値
- 10.1400
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.71%
- 1年の変化
- -2.87%
