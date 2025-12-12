КотировкиРазделы
CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.

10.1400 USD 0.0050 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRAQ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1400, а максимальная — 10.1400.

Следите за динамикой Cal Redwood Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRAQ сегодня?

Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) сегодня оценивается на уровне 10.1400. Инструмент торгуется в пределах 10.1400 - 10.1400, вчерашнее закрытие составило 10.1350, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cal Redwood Acquisition Corp.?

Cal Redwood Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.87% и USD. Отслеживайте движения CRAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CRAQ?

Вы можете купить акции Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) по текущей цене 10.1400. Ордера обычно размещаются около 10.1400 или 10.1430, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRAQ?

Инвестирование в Cal Redwood Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9200 - 10.4400 и текущей цены 10.1400. Многие сравнивают 0.10% и 1.71% перед размещением ордеров на 10.1400 или 10.1430. Изучайте ежедневные изменения цены CRAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cal Redwood Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) за последний год составила 10.4400. Акции заметно колебались в пределах 9.9200 - 10.4400, сравнение с 10.1350 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cal Redwood Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cal Redwood Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) за год составила 9.9200. Сравнение с текущими 10.1400 и 9.9200 - 10.4400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRAQ?

В прошлом Cal Redwood Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1350 и -2.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.1400 10.1400
Годовой диапазон
9.9200 10.4400
Предыдущее закрытие
10.1350
Open
10.1400
Bid
10.1400
Ask
10.1430
Low
10.1400
High
10.1400
Объем
8
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.71%
Годовое изменение
-2.87%
