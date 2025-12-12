- Übersicht
CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von CRAQ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1400 bis zu einem Hoch von 10.1400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cal Redwood Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRAQ heute?
Die Aktie von Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) notiert heute bei 10.1400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1400 - 10.1400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1350 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von CRAQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRAQ Dividenden?
Cal Redwood Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.1400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRAQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRAQ-Aktien?
Sie können Aktien von Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) zum aktuellen Kurs von 10.1400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1400 oder 10.1430 platziert, während 8 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRAQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRAQ-Aktien?
Bei einer Investition in Cal Redwood Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9200 - 10.4400 und der aktuelle Kurs 10.1400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 1.71%, bevor sie Orders zu 10.1400 oder 10.1430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRAQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cal Redwood Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) im vergangenen Jahr lag bei 10.4400. Innerhalb von 9.9200 - 10.4400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1350 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cal Redwood Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cal Redwood Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) im Laufe des Jahres betrug 9.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1400 und der Spanne 9.9200 - 10.4400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRAQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRAQ statt?
Cal Redwood Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1350 und -2.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1350
- Eröffnung
- 10.1400
- Bid
- 10.1400
- Ask
- 10.1430
- Tief
- 10.1400
- Hoch
- 10.1400
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.71%
- Jahresänderung
- -2.87%
