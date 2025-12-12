CotationsSections
CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.

10.1400 USD 0.0050 (0.05%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de CRAQ a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1400 et à un maximum de 10.1400.

Suivez la dynamique Cal Redwood Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CRAQ aujourd'hui ?

L'action Cal Redwood Acquisition Corp. est cotée à 10.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1400 - 10.1400, a clôturé hier à 10.1350 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de CRAQ présente ces mises à jour.

L'action Cal Redwood Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Cal Redwood Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRAQ.

Comment acheter des actions CRAQ ?

Vous pouvez acheter des actions Cal Redwood Acquisition Corp. au cours actuel de 10.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1400 ou de 10.1430, le 8 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRAQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CRAQ ?

Investir dans Cal Redwood Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9200 - 10.4400 et le prix actuel 10.1400. Beaucoup comparent 0.10% et 1.71% avant de passer des ordres à 10.1400 ou 10.1430. Consultez le graphique du cours de CRAQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cal Redwood Acquisition Corp. ?

Le cours le plus élevé de Cal Redwood Acquisition Corp. l'année dernière était 10.4400. Au cours de 9.9200 - 10.4400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1350 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cal Redwood Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Cal Redwood Acquisition Corp. ?

Le cours le plus bas de Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) sur l'année a été 9.9200. Sa comparaison avec 10.1400 et 9.9200 - 10.4400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRAQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CRAQ a-t-elle été divisée ?

Cal Redwood Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1350 et -2.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.1400 10.1400
Range Annuel
9.9200 10.4400
Clôture Précédente
10.1350
Ouverture
10.1400
Bid
10.1400
Ask
10.1430
Plus Bas
10.1400
Plus Haut
10.1400
Volume
8
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
0.10%
Changement à 6 Mois
1.71%
Changement Annuel
-2.87%
