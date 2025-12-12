- Panoramica
CRAQ: Cal Redwood Acquisition Corp.
Il tasso di cambio CRAQ ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1400 e ad un massimo di 10.1400.
Segui le dinamiche di Cal Redwood Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRAQ oggi?
Oggi le azioni Cal Redwood Acquisition Corp. sono prezzate a 10.1400. Viene scambiato all'interno di 10.1400 - 10.1400, la chiusura di ieri è stata 10.1350 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRAQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cal Redwood Acquisition Corp. pagano dividendi?
Cal Redwood Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.1400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRAQ.
Come acquistare azioni CRAQ?
Puoi acquistare azioni Cal Redwood Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.1400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1400 o 10.1430, mentre 8 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRAQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRAQ?
Investire in Cal Redwood Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9200 - 10.4400 e il prezzo attuale 10.1400. Molti confrontano 0.10% e 1.71% prima di effettuare ordini su 10.1400 o 10.1430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRAQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cal Redwood Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Cal Redwood Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.4400. All'interno di 9.9200 - 10.4400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1350 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cal Redwood Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cal Redwood Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Cal Redwood Acquisition Corp. (CRAQ) nel corso dell'anno è stato 9.9200. Confrontandolo con gli attuali 10.1400 e 9.9200 - 10.4400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRAQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRAQ?
Cal Redwood Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1350 e -2.87%.
- Chiusura Precedente
- 10.1350
- Apertura
- 10.1400
- Bid
- 10.1400
- Ask
- 10.1430
- Minimo
- 10.1400
- Massimo
- 10.1400
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.71%
- Variazione Annuale
- -2.87%
