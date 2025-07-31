FiyatlarBölümler
CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CQQQ fiyatı bugün -1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.82 ve Yüksek fiyatı olarak 57.44 aralığında işlem gördü.

Invesco China Technology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
56.82 57.44
Yıllık aralık
35.62 57.73
Önceki kapanış
57.40
Açılış
57.44
Satış
56.82
Alış
57.12
Düşük
56.82
Yüksek
57.44
Hacim
1.409 K
Günlük değişim
-1.01%
Aylık değişim
10.01%
6 aylık değişim
28.49%
Yıllık değişim
37.05%
21 Eylül, Pazar