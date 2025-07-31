CotaçõesSeções
CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CQQQ para hoje mudou para -1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.82 e o mais alto foi 57.44.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco China Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
56.82 57.44
Faixa anual
35.62 57.73
Fechamento anterior
57.40
Open
57.44
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.82
High
57.44
Volume
1.409 K
Mudança diária
-1.01%
Mudança mensal
10.01%
Mudança de 6 meses
28.49%
Mudança anual
37.05%
