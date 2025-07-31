CotizacionesSecciones
Divisas / CQQQ
Volver a Acciones

CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CQQQ de hoy ha cambiado un -1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.82, mientras que el máximo ha alcanzado 57.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco China Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CQQQ News

Rango diario
56.82 57.44
Rango anual
35.62 57.73
Cierres anteriores
57.40
Open
57.44
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.82
High
57.44
Volumen
1.409 K
Cambio diario
-1.01%
Cambio mensual
10.01%
Cambio a 6 meses
28.49%
Cambio anual
37.05%
21 septiembre, domingo