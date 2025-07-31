시세섹션
통화 / CQQQ
주식로 돌아가기

CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CQQQ 환율이 오늘 -1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.82이고 고가는 57.44이었습니다.

Invesco China Technology ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CQQQ News

일일 변동 비율
56.82 57.44
년간 변동
35.62 57.73
이전 종가
57.40
시가
57.44
Bid
56.82
Ask
57.12
저가
56.82
고가
57.44
볼륨
1.409 K
일일 변동
-1.01%
월 변동
10.01%
6개월 변동
28.49%
년간 변동율
37.05%
21 9월, 일요일