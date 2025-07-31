КотировкиРазделы
Валюты / CQQQ
Назад в Рынок акций США

CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CQQQ за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.82, а максимальная — 57.44.

Следите за динамикой Invesco China Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CQQQ

Дневной диапазон
56.82 57.44
Годовой диапазон
35.62 57.73
Предыдущее закрытие
57.40
Open
57.44
Bid
56.82
Ask
57.12
Low
56.82
High
57.44
Объем
1.409 K
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
10.01%
6-месячное изменение
28.49%
Годовое изменение
37.05%
21 сентября, воскресенье