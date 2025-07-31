Валюты / CQQQ
CQQQ: Invesco China Technology ETF
56.82 USD 0.58 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CQQQ за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.82, а максимальная — 57.44.
Следите за динамикой Invesco China Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.82 57.44
Годовой диапазон
35.62 57.73
- Предыдущее закрытие
- 57.40
- Open
- 57.44
- Bid
- 56.82
- Ask
- 57.12
- Low
- 56.82
- High
- 57.44
- Объем
- 1.409 K
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 10.01%
- 6-месячное изменение
- 28.49%
- Годовое изменение
- 37.05%
21 сентября, воскресенье