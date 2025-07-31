报价部分
货币 / CQQQ
回到股票

CQQQ: Invesco China Technology ETF

56.82 USD 0.58 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CQQQ汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点56.82和高点57.44进行交易。

关注Invesco China Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CQQQ新闻

日范围
56.82 57.44
年范围
35.62 57.73
前一天收盘价
57.40
开盘价
57.44
卖价
56.82
买价
57.12
最低价
56.82
最高价
57.44
交易量
1.409 K
日变化
-1.01%
月变化
10.01%
6个月变化
28.49%
年变化
37.05%
21 九月, 星期日