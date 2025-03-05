Dövizler / CPIX
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.15 USD 0.16 (4.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPIX fiyatı bugün -4.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.15 ve Yüksek fiyatı olarak 3.44 aralığında işlem gördü.
Cumberland Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CPIX haberleri
- Jones James, Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) hisselerinden 861 dolar değerinde satın aldı
- Cumberland Pharmaceuticals’in CEO’su Kazimi, CPIX hisselerinden 861 dolar değerinde satın aldı
- Caroline Young, Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) hisselerinden 397 dolar değerinde satın aldı
- Cumberland Pharmaceuticals yöneticisi Krogulski 4516 dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.15 3.44
Yıllık aralık
1.04 7.25
- Önceki kapanış
- 3.31
- Açılış
- 3.34
- Satış
- 3.15
- Alış
- 3.45
- Düşük
- 3.15
- Yüksek
- 3.44
- Hacim
- 81
- Günlük değişim
- -4.83%
- Aylık değişim
- -6.25%
- 6 aylık değişim
- -25.88%
- Yıllık değişim
- 154.03%
21 Eylül, Pazar