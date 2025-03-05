통화 / CPIX
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.15 USD 0.16 (4.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPIX 환율이 오늘 -4.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.15이고 고가는 3.44이었습니다.
Cumberland Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CPIX News
- Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) 이사 Jones James, 주식 861달러 매수
- Cumberland Pharmaceuticals 이사, CPIX 주식 397달러 매입
- 카지미, Cumberland Pharmaceuticals 주식 861달러 매수
- Jones James buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) shares worth $861
- Kazimi of Cumberland Pharmaceuticals buys $861 in CPIX stock
- Caroline Young buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) stock worth $397
- Cumberland Pharmaceuticals 이사, 4,516달러 상당의 주식 매입
- Cumberland Pharmaceuticals director Krogulski buys $4516 in stock
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.15 3.44
년간 변동
1.04 7.25
- 이전 종가
- 3.31
- 시가
- 3.34
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- 저가
- 3.15
- 고가
- 3.44
- 볼륨
- 81
- 일일 변동
- -4.83%
- 월 변동
- -6.25%
- 6개월 변동
- -25.88%
- 년간 변동율
- 154.03%
20 9월, 토요일