CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.15 USD 0.16 (4.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPIX a changé de -4.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.15 et à un maximum de 3.44.
Suivez la dynamique Cumberland Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPIX Nouvelles
- Jones James achète des actions de Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) d’une valeur de 861€
- Kazimi de Cumberland Pharmaceuticals achète des actions CPIX pour 861€
- Caroline Young achète des actions de Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) d’une valeur de 397€
- Jones James buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) shares worth $861
- Kazimi of Cumberland Pharmaceuticals buys $861 in CPIX stock
- Caroline Young buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) stock worth $397
- Le directeur de Cumberland Pharmaceuticals, Krogulski, achète des actions pour 4.516€
- Cumberland Pharmaceuticals director Krogulski buys $4516 in stock
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.15 3.44
Range Annuel
1.04 7.25
- Clôture Précédente
- 3.31
- Ouverture
- 3.34
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Plus Bas
- 3.15
- Plus Haut
- 3.44
- Volume
- 81
- Changement quotidien
- -4.83%
- Changement Mensuel
- -6.25%
- Changement à 6 Mois
- -25.88%
- Changement Annuel
- 154.03%
20 septembre, samedi