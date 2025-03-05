Валюты / CPIX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.36 USD 0.02 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPIX за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.36, а максимальная — 3.53.
Следите за динамикой Cumberland Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPIX
- Джонс Джеймс приобретает акции Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) на сумму $861
- Казими из Cumberland Pharmaceuticals покупает акции CPIX на $861
- Кэролайн Янг приобретает акции Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) на сумму $397
- Jones James buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) shares worth $861
- Kazimi of Cumberland Pharmaceuticals buys $861 in CPIX stock
- Caroline Young buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) stock worth $397
- Директор Cumberland Pharmaceuticals Крогульски покупает акции на сумму $4516
- Cumberland Pharmaceuticals director Krogulski buys $4516 in stock
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.36 3.53
Годовой диапазон
1.04 7.25
- Предыдущее закрытие
- 3.38
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Low
- 3.36
- High
- 3.53
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -20.94%
- Годовое изменение
- 170.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.