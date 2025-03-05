通貨 / CPIX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.31 USD 0.08 (2.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPIXの今日の為替レートは、2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.23の安値と3.34の高値で取引されました。
Cumberland Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPIX News
- ジョーンズ・ジェームズ氏、カンバーランド・ファーマシューティカルズ（CPIX）株を861ドル分購入
- カンバーランド製薬のカジミ氏、CPIXの株式を861ドル分購入
- キャロライン・ヤング氏、カンバーランド・ファーマシューティカルズ（CPIX）株を397ドル分購入
- Jones James buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) shares worth $861
- Kazimi of Cumberland Pharmaceuticals buys $861 in CPIX stock
- Caroline Young buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) stock worth $397
- カンバーランド・ファーマシューティカルズの取締役クロガルスキ氏が4516ドル分の株式を購入
- Cumberland Pharmaceuticals director Krogulski buys $4516 in stock
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.23 3.34
1年のレンジ
1.04 7.25
- 以前の終値
- 3.23
- 始値
- 3.28
- 買値
- 3.31
- 買値
- 3.61
- 安値
- 3.23
- 高値
- 3.34
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 2.48%
- 1ヶ月の変化
- -1.49%
- 6ヶ月の変化
- -22.12%
- 1年の変化
- 166.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K