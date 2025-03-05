Divisas / CPIX
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.23 USD 0.13 (3.87%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPIX de hoy ha cambiado un -3.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.22, mientras que el máximo ha alcanzado 3.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cumberland Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CPIX News
- Jones James compra acciones de Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) por $861
- Kazimi de Cumberland Pharmaceuticals compra $861 en acciones de CPIX
- Caroline Young compra acciones de Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) por $397
- Director de Cumberland Pharmaceuticals, Krogulski, compra acciones por 4.516 dólares
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.22 3.38
Rango anual
1.04 7.25
- Cierres anteriores
- 3.36
- Open
- 3.36
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Low
- 3.22
- High
- 3.38
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- -3.87%
- Cambio mensual
- -3.87%
- Cambio a 6 meses
- -24.00%
- Cambio anual
- 160.48%
