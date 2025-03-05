QuotazioniSezioni
Valute / CPIX
Tornare a Azioni

CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc

3.15 USD 0.16 (4.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPIX ha avuto una variazione del -4.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.15 e ad un massimo di 3.44.

Segui le dinamiche di Cumberland Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPIX News

Intervallo Giornaliero
3.15 3.44
Intervallo Annuale
1.04 7.25
Chiusura Precedente
3.31
Apertura
3.34
Bid
3.15
Ask
3.45
Minimo
3.15
Massimo
3.44
Volume
81
Variazione giornaliera
-4.83%
Variazione Mensile
-6.25%
Variazione Semestrale
-25.88%
Variazione Annuale
154.03%
21 settembre, domenica