CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.15 USD 0.16 (4.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPIX ha avuto una variazione del -4.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.15 e ad un massimo di 3.44.
Segui le dinamiche di Cumberland Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPIX News
- Jones James acquista azioni Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) per un valore di $861
- Kazimi di Cumberland Pharmaceuticals acquista azioni CPIX per $861
- Caroline Young acquista azioni Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) per un valore di $397
- Il direttore di Cumberland Pharmaceuticals Krogulski acquista azioni per $4516
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.15 3.44
Intervallo Annuale
1.04 7.25
- Chiusura Precedente
- 3.31
- Apertura
- 3.34
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Minimo
- 3.15
- Massimo
- 3.44
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- -4.83%
- Variazione Mensile
- -6.25%
- Variazione Semestrale
- -25.88%
- Variazione Annuale
- 154.03%
21 settembre, domenica