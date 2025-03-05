Währungen / CPIX
CPIX: Cumberland Pharmaceuticals Inc
3.29 USD 0.02 (0.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPIX hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cumberland Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPIX News
- Jones James buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) shares worth $861
- Kazimi of Cumberland Pharmaceuticals buys $861 in CPIX stock
- Caroline Young buys Cumberland Pharmaceuticals (CPIX) stock worth $397
- Cumberland Pharmaceuticals director Krogulski buys $4516 in stock
- Sunday Insider Trading: Top Buys and Sells from Friday, July 13, 2025
- Cumberland Pharma CEO A J Kazimi buys shares worth $807
- Caroline Young of Cumberland Pharmaceuticals buys CPIX shares
- Caldolor shows promise in reducing opioid use in seniors
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPIX)
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.25 3.44
Jahresspanne
1.04 7.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.31
- Eröffnung
- 3.34
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.44
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -2.08%
- 6-Monatsänderung
- -22.59%
- Jahresänderung
- 165.32%
