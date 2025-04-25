Dövizler / COEP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
13.88 USD 1.31 (10.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COEP fiyatı bugün 10.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.77 ve Yüksek fiyatı olarak 13.88 aralığında işlem gördü.
Coeptis Therapeutics Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COEP haberleri
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Günlük aralık
12.77 13.88
Yıllık aralık
2.37 14.70
- Önceki kapanış
- 12.57
- Açılış
- 13.03
- Satış
- 13.88
- Alış
- 14.18
- Düşük
- 12.77
- Yüksek
- 13.88
- Hacim
- 172
- Günlük değişim
- 10.42%
- Aylık değişim
- 7.10%
- 6 aylık değişim
- 48.77%
- Yıllık değişim
- 285.56%
21 Eylül, Pazar