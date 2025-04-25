FiyatlarBölümler
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

13.88 USD 1.31 (10.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COEP fiyatı bugün 10.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.77 ve Yüksek fiyatı olarak 13.88 aralığında işlem gördü.

Coeptis Therapeutics Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.77 13.88
Yıllık aralık
2.37 14.70
Önceki kapanış
12.57
Açılış
13.03
Satış
13.88
Alış
14.18
Düşük
12.77
Yüksek
13.88
Hacim
172
Günlük değişim
10.42%
Aylık değişim
7.10%
6 aylık değişim
48.77%
Yıllık değişim
285.56%
