COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
13.88 USD 1.31 (10.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COEP a changé de 10.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.77 et à un maximum de 13.88.
Suivez la dynamique Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COEP Nouvelles
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
12.77 13.88
Range Annuel
2.37 14.70
- Clôture Précédente
- 12.57
- Ouverture
- 13.03
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Plus Bas
- 12.77
- Plus Haut
- 13.88
- Volume
- 172
- Changement quotidien
- 10.42%
- Changement Mensuel
- 7.10%
- Changement à 6 Mois
- 48.77%
- Changement Annuel
- 285.56%
20 septembre, samedi