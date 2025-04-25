CotationsSections
Devises / COEP
Retour à Actions

COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

13.88 USD 1.31 (10.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COEP a changé de 10.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.77 et à un maximum de 13.88.

Suivez la dynamique Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COEP Nouvelles

Range quotidien
12.77 13.88
Range Annuel
2.37 14.70
Clôture Précédente
12.57
Ouverture
13.03
Bid
13.88
Ask
14.18
Plus Bas
12.77
Plus Haut
13.88
Volume
172
Changement quotidien
10.42%
Changement Mensuel
7.10%
Changement à 6 Mois
48.77%
Changement Annuel
285.56%
20 septembre, samedi