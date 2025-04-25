クォートセクション
通貨 / COEP
株に戻る

COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

12.57 USD 0.03 (0.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COEPの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり12.44の安値と12.88の高値で取引されました。

Coeptis Therapeutics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COEP News

1日のレンジ
12.44 12.88
1年のレンジ
2.37 14.70
以前の終値
12.60
始値
12.88
買値
12.57
買値
12.87
安値
12.44
高値
12.88
出来高
148
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-3.01%
6ヶ月の変化
34.73%
1年の変化
249.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K