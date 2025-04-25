通貨 / COEP
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
12.57 USD 0.03 (0.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COEPの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり12.44の安値と12.88の高値で取引されました。
Coeptis Therapeutics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.44 12.88
1年のレンジ
2.37 14.70
- 以前の終値
- 12.60
- 始値
- 12.88
- 買値
- 12.57
- 買値
- 12.87
- 安値
- 12.44
- 高値
- 12.88
- 出来高
- 148
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- -3.01%
- 6ヶ月の変化
- 34.73%
- 1年の変化
- 249.17%
