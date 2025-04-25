KurseKategorien
Währungen / COEP
Zurück zum Aktien

COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc

12.89 USD 0.32 (2.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COEP hat sich für heute um 2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.77 bis zu einem Hoch von 13.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coeptis Therapeutics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COEP News

Tagesspanne
12.77 13.40
Jahresspanne
2.37 14.70
Vorheriger Schlusskurs
12.57
Eröffnung
13.03
Bid
12.89
Ask
13.19
Tief
12.77
Hoch
13.40
Volumen
63
Tagesänderung
2.55%
Monatsänderung
-0.54%
6-Monatsänderung
38.16%
Jahresänderung
258.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K