Moedas / COEP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
COEP: Coeptis Therapeutics Holdings Inc
12.57 USD 0.03 (0.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COEP para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.44 e o mais alto foi 12.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Coeptis Therapeutics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COEP Notícias
- Coeptis Therapeutics extinguishes convertible debt with Yorkville
- Coeptis (COEP) Announces Filing of Registration Statement on Form S-4 with SEC in Connection with Proposed Transaction with Z Squared
- SNAP Biosciences licenses Monarch’s cell therapy tech
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Faixa diária
12.44 12.88
Faixa anual
2.37 14.70
- Fechamento anterior
- 12.60
- Open
- 12.88
- Bid
- 12.57
- Ask
- 12.87
- Low
- 12.44
- High
- 12.88
- Volume
- 148
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- -3.01%
- Mudança de 6 meses
- 34.73%
- Mudança anual
- 249.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh